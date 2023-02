मां-बेटे की इस जोड़ी को देख खौल उठेगा आपका खून, KISS और रोमांटिक Video की वजह से उठी गिरफ्तारी की मांग

Mother And Son Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला और लड़का का वीडियो खूब वायरल हो रहा. वीडियो में नजर आ रही महिला अपने से कम उम्र के लड़के के साथ रोमांटिक कंटेंट बनाती नजर आ रही है. हैरानी की बात तो ये है कि लड़का कोई और नहीं बल्कि वीडिय में नजर आ रही महिला का बेटा ही है. मां-बेटे की इस जोड़ी ने अपने वीडियो से अब इंटरनेट यूजर्स को नाराज कर दिया है. सामने आए क्लिप में दिखाई दे रही महिला का नाम रचना है, वो अपने बेटे के साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाती है. कई बार ये वीडियो इतने रोमांटिक होते हैं कि देखने वाला असहज महसूस करने लगता है.

यही वजह से कि सोशल मीडिया यूजर्स ने अब रचना के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है. इसस पहले भी लोगों ने महिला आयोग से शिकायत की थी और रचना को गिरफ्तार करने की मांग की थी. हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में लड़के को महिला का सौतेला बेटा बताया जा रहा है, ट्विटर पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये दोनों मां-बेटा है, बहुत अजीब है.’ कई लोगों ने रचना के वीडियो पर आपत्ति जताते हुए उन्हें तुरंत ये सब बंद करने की सलाह दी. हालांकि मां-बेटा लगातार अपना नया-नया वीडियो बना रहे हैं.