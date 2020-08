अंकारा: बॉलीवुड की दुनिया के सितारे जाने अनजाने में लोगों को नाराज़ कर जाते हैं. इस बार सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) पर लोगों ने निशाना साधा. आमिर इस समय तुर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की लेकिन उनकी इस मुलाकात से सोशल मीडिया के यूजर्स खुश नहीं हैं. Also Read - Actors In Patriotic Movies: देशभक्ति की मिसाल हैं इन 5 एक्टर्स की फ़िल्में, देखिए हिंदुस्तान की पहचान!

ट्विटर पर एर्दोगन ने बॉलीवुड सुपरस्टार से मिलने का अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने मीटिंग की फोटो साझा करते हुए कहा, "इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और अभिनेता से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आमिर ने अपनी नई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग तुर्की के कुछ हिस्सों में करने का निर्णय लिया है."

हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने दो देशों के बीच संघर्ष के मुद्दों को लेकर आमिर की फर्स्ट लेडी से मुलाकात पर अपनी नाखुशी जाहिर की है. एक यूजर ने ट्वीट किया, “आमिर खान पर शर्म करो.” एक अन्य ने ट्विटर पर लिखा, “दोनों देशों के बीच के मुद्दों को जानते हुए आमिर को उनसे नहीं मिलना चाहिए था.”

Do us a favor give him the citizenship ! We don’t want him in india !!

@EmineErdogan – Keep Aamir khan in your country, we don’t want such anti nationals in India. Kashmir is of India and will always be of India 🙏❤️

Thank you @aamir_khan next time when you release a movie in India I will make sure that me amd my family will not watch it and tell my friends this guy works with enemies of the nation! Will never forgive you. From Kerala

— Vishnu Vijay (@svishnuvijayece) August 17, 2020