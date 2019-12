View this post on Instagram

#Commando3 puts up a healthy total in Week 1… Crosses *lifetime biz* of #Commando and #Commando2… Weekend 2 is crucial, since it faces new films… Fri 4.74 cr, Sat 5.64 cr, Sun 7.95 cr, Mon 3.42 cr, Tue 3.02 cr, Wed 2.42 cr, Thu 2.05 cr. Total: ₹ 29.24 cr. #India biz. #taranadarsh