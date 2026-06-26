The India Story: हर निवाले में खतरा! 24 जुलाई को सामने आएगी खाने में मिले कीटनाशक की डरावनी कहानी

The India Story: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का जबरदस्त टीज़र रिलीज़ हो गया है. जिसमें कीटनाशक जैसे गंभीर मुद्दे पर आवाज़ उठाई गई है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 26, 2026, 2:27 PM IST
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The India Story: आज हर व्यक्ति अपने परिवार को अच्छा और पौष्टिक भोजन खिलाना चाहता है. बाजार से ताजे फल, हरी सब्जियां और अनाज खरीदकर यह उम्मीद की जाती है कि ये शरीर को स्वस्थ बनाएंगे. लेकिन अगर यही भोजन धीरे-धीरे शरीर में जहर घोल रहा हो तो? इस मुद्दे पर आधारित फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन’ का टीज़र रिलीज़ हो गया है. जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रोजमर्रा के खाने में मिल रहे जहर और पेस्टिसाइड्स की वजह से लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है.

टीजर की शुरुआत ही एक बड़े विरोध-प्रदर्शन से होती है, जहां किसानों और आम लोग सड़कों पर उतरकर वकील अर्चना (काजल अग्रवाल) के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हैं. भीड़ उनकी गिरफ्तारी की मांग करती नजर आती है और गुस्से में उनके पोस्टरों पर कालिख पोतती है.

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कीटनाशक पर बेस्ड है फिल्म

इसके बाद कोर्टरूम का सीन दिखाया जाता है. यहां श्रेयस तलपड़े के किरदार योगेश पांडे की याचिका पर सुनवाई होती है. योगेश का दावा करता है कि उसकी सात साल की बेटी की मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन वह इसे हत्या करार देता है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी बेटी की मौत का कारण खाने-पीने की चीजों में मौजूद मिलावट थी. इसमें फल-सब्जियों, दूध और दही जैसी रोजमर्रा की चीजों में मिल चुके जहरीले तत्वों का जिक्र किया जाता है, जो धीरे-धीरे शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर रहे हैं.

पेस्टिसाइड पर रोक क्यों नहीं लगती, इसका दोषी कौन?

इस केस की पैरवी वकील अर्चना करती हैं. कोर्ट में उनका किरदार बेहद मजबूत और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है. वह कहती हैं, ”फल-सब्जियां ये सब किसानों के माध्यम से खरीदी जाती है, किसान जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे है, उन्हें बनाने वाली कंपनियां और कंपनियों को इजाजत देने वाली सरकार भी दोषी है.”

क्या है फिल्म की कहानी?

टीजर में आगे श्रेयस तलपड़े के किरदार योगेश पांडे की निजी जिंदगी का दर्द भी दिखाया गया है. वह अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाता है, लंबी लाइनों में खड़ा होता है और हर जगह मदद की उम्मीद में भटकता नजर आता है. लेकिन जब उसकी बेटी की मौत हो जाती है, तो उसका दर्द और गहरा हो जाता है. इसके बाद वह न्याय के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उसकी फाइलें फेंक दी जाती हैं. यह सीन सिस्टम पर सवाल खड़े करता है और एक आम इंसान की बेबसी को दिखाता है.

हरित क्रांति के नाम पर जहर

टीजर में दमदार डायलॉग सुनाई देता है, जिसमें श्रेयस तलपड़े कहते हैं, ‘हरित क्रांति के नाम पर जो जहर का तूफान उठा है, वो रुकने का नाम ही नहीं रहा है.’ टीजर के आखिर में एक चौंकाने वाला सीन भी दिखाया गया है, जहां प्रदर्शन के बीच एक महिला काजल अग्रवाल को थप्पड़ मार देती है.

कीटनाशक खत्म कर देंगे कई पीढ़ियां?

फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन’ पेस्टिसाइड खेती और भोजन में मिलावट के गंभीर मुद्दे पर आधारित है. फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे आधुनिक खेती और रासायनिक पदार्थ धीरे-धीरे इंसानी सेहत को प्रभावित कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है.

जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म सागर बी. शिंदे द्वारा लिखी और निर्मित की गई है. यह फिल्म 24 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज की जाएगी.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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