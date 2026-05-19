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‘पेट्रोल महंगा है!’ घोड़े पर ही भाग निकले Akshay Kumar- Suniel Shetty, 'वेलकम टू द जंगल' का डिफरेंट स्टाइल
Welcome To The Jungle: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का ये स्टाइल देखकर लोगों की हंसी नहीं रूक रही है. घोड़े पर सवाल भागते हुए दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है.
Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसे लेकर हर रोज़ कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है. इसी बीच अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का एक क्लिप शेयर किया है. इस क्लिप में वह और उनके को-स्टार अक्षय कुमार घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल ट्रैक इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी शानदार बना रहा है.
देश में ईंधन और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार को अभिनेता ने बेहद दिलचस्प और अनूठे अंदाज में इस पर अपनी राय साझा की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
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अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का एक क्लिप शेयर किया है. इस क्लिप में वह और उनके को-स्टार अक्षय कुमार घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल ट्रैक इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी शानदार बना रहा है.
पेट्रोल का सीन टाइट है
अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, “पेट्रोल का सीन टाइट है. तो हमने घुड़सवारी चुन ली. अब असली, जंगली और मजेदार सफर शुरू होने वाला है.” सुनील शेट्टी की पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है. अभिनेता परितोष त्रिपाठी समेत कई कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी.
‘वेलकम टू द जंगल’
अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ नए और पुराने कलाकारों के साथ फिर से धमाल मचाने को तैयार है. कुछ समय पहले फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसमें पुरानी ‘वेलकम’ फिल्मों का नॉस्टेल्जिया और नया पागलपन देखने को मिला. इसी टीजर में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की घुड़सवारी वाला सीन भी शामिल है.
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फिल्म में कॉमेडी के साथ फौजी और युद्ध का एंगल भी देखने को मिलेगा. कहानी को कुछ इस तरह पेश किया जाएगा कि इसमें किरदारों को नकली फिल्म की शूटिंग के लिए असली जंगल में भेजा जाता है, जिसके बाद मजेदार और पागलपन भरी परिस्थितियां पैदा होती हैं.
फिल्म की स्टारकास्ट
पहले की तरह इस फिल्म में भी एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, कृष्णा अभिषेक, तुषार कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रवीना टंडन समेत कई कलाकार नजर आएंगे.
यह ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.
(इनपुट एजेंसी)
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