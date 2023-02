रणबीर कपूर बेशर्मी और नंगी बातें करता...पीयूष मिश्रा ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Piyush Mishra On Ranbir Kapoor: पीयूष मिश्रा और रणबीर कपूर ने एक साथ इम्तियाज़ अली की फिल्म तमाशा में काम किया है.

Piyush Mishra is all praise for Ranbir Kapoor

Piyush Mishra is all praise for Ranbir Kapoor: अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ़ वासेपुर के दस साल पूरे हो चुके हैं और हाल ही में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को लोगों ने द कपिल शर्मा शो में देखा था जहां पर उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई सारे किस्से शेयर किए थे. गैंग ऑफ़ वासेपुर को बॉलीवु़ के कल्ट फिल्मों से एक माना जाता है और इस फिल्म में पीयूष मिश्रा अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी. ऐसे में पीयूष मिश्रा ने हाल ही में बताया कि फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा.एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा और बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने निर्देशक इम्तियाज अली की 2015 में रिलीज ‘तमाशा’ में साथ काम किया था.

Mashable की ‘द बॉम्बे जर्नी’ सीरीज़ में पीयूष मिश्रा ने रणबीर पर खुलकर बात की, यह याद करते हुए कि उनकी चैट जबरदस्त मजेदार थी. रणबीर कपूर के बारे में बात करते हुए पीयूष ने कहा, ‘रणबीर एक ऐसा लड़का है जो पहली बात तो, बेहतरीन एक्टर है. इसके अलावा जादूगर इंसान है. बातूनी है, उससे जब बातचीत होती है तो मज़ा आता है. कई बार बेशर्मी की बातें करता है. बल्कि अधिकतर बेशर्मी की बातें करता है. नंगी बातें करता है, मुझे बहुत छुपा हुआ इंसान लगता है’. आपको बता दें रणबीर कपूर फिलहाल अपनी फिल्म “तू झूठी मैं मैं मक्कार” के प्रमोशन में व्यस्त हैं जिसे लव रंजन ने बनाया है और श्रद्धा कपूर और बस्सी भी फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं.

बता दें कि, फिल्म तमाशा का निर्देशक इम्तियाज अली ने किया है. हाल ही में एक मीडिया बातचीत में, पीयूष ने इम्तियाज अली की फिल्म में काम करने के उन अनुभवों के बारे में बात की और बताया कि कैसे रणबीर कपूर के साथ शूट करने का उनका अनुभव रहा. पीयूष मिश्रा ने कहा कि वह ‘तमाशा’ करने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि वह इम्तियाज अली द्वारा उन्हें सुनाए गए एक सीन से वह काफी इंप्रेस हो गए थे. जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म साइन करने का फैसला किया.

