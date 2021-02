Plus sized model African Kim Kardashian reacts on trollers for called her finance Grand P Alien see interesting pics-अफ्रीकन किम करदाशियां (Ivorian Kim Kardashian) ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि लोग उनके मंगेतर को देखकर चिढ़ाते हैं. मजाक उड़ाते हैं. कुछ लोगों ने तो याओ के मंगेतर और ग्रैंड पी (Grand P) को एलियन कहकर ट्रोल किया. Also Read - Bhagyashree की सास ने कहा 'मटर तो आज भी छीलने पड़ेंगे', एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

अब योआ ने इस पर रिएक्ट किया है. मॉडल ने लिखा- मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हूं. ग्रांड पी भी एक इंसान हैं. भगवान ने उन्हें बनाया है. मैं हैरान हूं भगवान के बनाए इंसान का लोग मजाक कैसे उड़ा सकते हैं. (इंस्टाग्राम फोटो साभार: eudoxieyao)

बता दें, गैंड पी ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने देश गिनी में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे.