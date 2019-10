नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फिल्म उद्योग की जानी-मानी हस्तियों से मुलाकात की और उनसे गांधी और गांधीवाद पर फिल्म बनाने की अपील की. इस अवसर पर बॉलीबुड के प्रमुख सितारे मौजूद थे. फिल्म उद्योग को आमंत्रित करने का मकसद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी और गांधीवाद पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करना था.

आमिर, शाहरुख सहित पीएम मोदी के घर जुटे कई बॉलीवुड सितारे, देखिए ये शानदार तस्वीरें

महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियां मिलीं. इनमें प्रमुख रूप से शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, जैकलीन फर्नांडीज, इम्तियाज अली, एकता कपूर, अनुराग बसु, बोनी कपूर और सनी देओल शामिल थे. बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां इस इवेंट में शामिल हुईं और गांधी जी से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर अपने सुझाव दिए.

प्रधानमंत्री आवास 7, लोककल्याण मार्ग पर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि गांधी के विचार सादगी के पर्याय हैं. बैठक के दौरान उन्होंने फिल्म जगत की हस्तियों से डांडी में बने गांधी म्यूजियम घूमने की अपील की. मोदी ने कहा कि आप लोगों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी जाना चाहिए, जहां देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं. कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई हैं.

Gandhi is synonymous with simplicity. His thoughts reverberate far and wide: PM @narendramodi pic.twitter.com/cEjDtoMLGo

— PMO India (@PMOIndia) October 19, 2019