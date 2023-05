The Kerala Story : पीएम मोदी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' से कांग्रेस पर बोला हमाल, बोले- 'वे आतंकवादियों के साथ...'

The Kerala Story : देश भर में ‘द केरल स्टोरी’ की चर्चा है और ये फिल्म आज यानी शुक्रवार को रिलीज भी हो गई. मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टेक्स फ्री किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म को लेकर अपने संबोधन में बड़ी बात कही. पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेल्लारी में एक रैली को संबोधित करते हुए शुक्रवार को ‘द केरल स्टोरी’ का उदाहरण दिया. पीएम मोदी ने कहा, ‘द केरल स्टोरी’ इस पर आधारित है कि उस खूबसूरत राज्य में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस को देखिए. वे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं और इस (फिल्म) पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित है. मैं ये देख कर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, IT इंडस्ट्री, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगी.’