EnglishHindi

PM मोदी के बर्थडे पर आलिया-रणबीर ने लिया बड़ा संकल्प, BMC के 20 स्कूलों की बदलेंगे सूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने जहां 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया, वहीं सलमान खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत और हेमा मालिनी समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश साझा किए.

Edited By: Shweta Bajpai
Published: September 18, 2026, 10:43 AM IST
PM मोदी के बर्थडे पर आलिया-रणबीर ने लिया बड़ा संकल्प, BMC के 20 स्कूलों की बदलेंगे सूरत

17 सितंबर यानी गुरुवार को पूरे देश ने देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन अलग-अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया. इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं रहे. आलिया भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी. एक्ट्रेस ने ये भी घोषणा की कि वो और उनके पति एक्टर रणबीर कपूर, 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर #SevaSankalpAbhiyaan का समर्थन करेंगे.

पीएम मोदी के लिए जन्मदिन का संदेश शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी को जन्मदिन की बधाई! आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद और खुशियों भरा हो. #SevaSankalpAbhiyaan की भावना सामूहिक प्रयास और समाज को कुछ वापस देने की अद्भुत सोच को दर्शाती है. इस दिन को मनाने और इस नेक काम का समर्थन करने के लिए, रणबीर और मैं 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अच्छी सुविधाओं वाली जगहें बनाई जा सकें.” ये पहले BMC की पहल पर की जाएगी.

और पढ़ें: ये मेरा नहीं आप ही का जन्मदिन... बर्थडे पर PM मोदी ने शेयर की इंस्टा स्टोरी, दिया खास मैसेज

आलिया के साथ-साथ अन्य कई सेलेब्स ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. सलमान खान ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास संदेश शेयर करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो ऑनरेबल पीएम साहब, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, नरेंद्र भाई मोदी. जय हिंद.’

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘ऑनरेबल पीएम’ संबोधित करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और जीवन में सफलता की कामना की. शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, ‘आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि के कई और वर्षों के लिए. आप हमेशा देश को अपनी शक्ति और सकारात्मकता से प्रेरित करते रहें.”

वहीं, सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर उनके स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान जीवन की मंगलकामना की. कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री की राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से देशभर में सेवा और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.

अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोग भी पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री को लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं. हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश के लिए उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

2014 में ली प्रधानमंत्री पद की शपथ-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था. उन्होंने पहली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बने और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.

सलमान खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत और हेमा मालिनी के अलावा अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनिल कपूर, अजय देवगन, रितेश देशमुख और ए.आर. रहमान समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.