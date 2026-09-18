PM मोदी के बर्थडे पर आलिया-रणबीर ने लिया बड़ा संकल्प, BMC के 20 स्कूलों की बदलेंगे सूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने जहां 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया, वहीं सलमान खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत और हेमा मालिनी समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश साझा किए.

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17 सितंबर यानी गुरुवार को पूरे देश ने देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन अलग-अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया. इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं रहे. आलिया भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी. एक्ट्रेस ने ये भी घोषणा की कि वो और उनके पति एक्टर रणबीर कपूर, 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर #SevaSankalpAbhiyaan का समर्थन करेंगे.

पीएम मोदी के लिए जन्मदिन का संदेश शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी को जन्मदिन की बधाई! आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद और खुशियों भरा हो. #SevaSankalpAbhiyaan की भावना सामूहिक प्रयास और समाज को कुछ वापस देने की अद्भुत सोच को दर्शाती है. इस दिन को मनाने और इस नेक काम का समर्थन करने के लिए, रणबीर और मैं 20 स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अच्छी सुविधाओं वाली जगहें बनाई जा सकें.” ये पहले BMC की पहल पर की जाएगी.

Happy Birthday to our Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji! Wishing you a healthy and fulfilling year ahead. The spirit of #SevaSankalpAbhiyaan reflects a wonderful vision of collective action and giving back. To mark this day and support the cause, Ranbir and I are pledging… — Alia Bhatt (@aliaa08) September 17, 2026

आलिया के साथ-साथ अन्य कई सेलेब्स ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. सलमान खान ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास संदेश शेयर करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो ऑनरेबल पीएम साहब, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, नरेंद्र भाई मोदी. जय हिंद.’

Janam Din Mubarak Ho Honourable P M Sahab , Wish you a very Happy Birthday Narendra Bhai Modi. Jai Hind. @narendramodi — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2026

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘ऑनरेबल पीएम’ संबोधित करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और जीवन में सफलता की कामना की. शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, ‘आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि के कई और वर्षों के लिए. आप हमेशा देश को अपनी शक्ति और सकारात्मकता से प्रेरित करते रहें.”

Here’s wishing you a very Happy Birthday, Honourable PM @narendramodi ji. To many more years of good health, happiness and fulfilment. May you always carry the strength and positivity to inspire the nation. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 17, 2026

वहीं, सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर उनके स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान जीवन की मंगलकामना की. कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री की राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से देशभर में सेवा और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.

आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं ऊर्जावान जीवन की मंगलकामना की। राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की उनकी समर्पित यात्रा को नमन करते हुए, आइए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से देशभर में सेवा और… pic.twitter.com/ysTX0HbNRB — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2026

अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोग भी पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री को लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं. हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश के लिए उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

2014 में ली प्रधानमंत्री पद की शपथ-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था. उन्होंने पहली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बने और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.

सलमान खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत और हेमा मालिनी के अलावा अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनिल कपूर, अजय देवगन, रितेश देशमुख और ए.आर. रहमान समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.