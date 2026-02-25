Hindi Entertainment Hindi

Pm Modi Congratulates Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Seven Vows Friendship

‘दोस्ती का वादा होते हैं सात फेरे’- पीएम मोदी ने Vijay Deverakonda- Rashmika mandanna को दी बधाई, कह दी दिल छू लेने वाली बात

Vijay Deverakonda- Rashmika Mandanna Wedding: पीएम नरेंद्र मोदी ने साउथ के लोकप्रिय एक्टर्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को बधाई देते हुए कहा-‘दोस्ती का वादा होते हैं सात फेरे’. प्रधानमंत्री के इस संदेश को फैंस कपल के लिए खास आशीर्वाद मान रहे हैं.

pm modi congratulates vijay deverakonda rashmika mandanna seven vows friendship

Vijay Deverakonda- Rashmika Mandanna Wedding: साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस लंबे समय से पसंद कर रहे थे और चाहते थे कि पति-पत्नी के रिश्ते में बंध जाएं. किस्मत ने भी साथ दिया और अब ये कपल 26 फरवरी को शादी कर रहा है. इसी बीच देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपने आशीर्वाद के तौर पर कपल को खास संदेश भेजा है.

पीएम ने भेजी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने विजय देवरकोंडा के माता-पिता को एक पत्र लिखकर बेटे की शादी पर शुभकामनाएं दी हैं.अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा, “मुझे 26 फरवरी को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी का निमंत्रण पाकर बेहद प्रसन्नता हुई.इस आनंदमय और शुभ अवसर पर देवरकोंडा और मंदाना परिवार, दोनों को दिल से बधाई.”

नए जीवन की शुरुआत पर बधाई

अपने पत्र में पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह शादी विजय और रश्मिका के जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत है.भारतीय परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “सात फेरे लेने का अर्थ जीवन भर के लिए दोस्त बन जाना होता है.”

पर्दे पर जादू कर देते हैं दोनों

पत्र में प्रधानमंत्री ने दोनों कलाकारों के फिल्मी करियर से जुड़ी एक खास बात भी कही.उन्होंने लिखा, “विजय और रश्मिका दोनों ही अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट और कहानियों के लिए नए नहीं हैं, वह पर्दे पर जादू करना जानते हैं. लेकिन, उनकी असल जिंदगी का यह नया अध्याय, जो प्यार और भरोसे से भरा है, निश्चित रूप से सिल्वर स्क्रीन पर उनके द्वारा बनाए गए जादू से भी कहीं ज्यादा चमकेगा.”

भविष्य के लिए मंगलकामना

पीएम मोदी ने दोनों के भविष्य के लिए मंगलकामना की.उन्होंने कहा, ”आने वाले दिन, महीने और साल उनके साझा सपनों और उनके पूरे होने से भरे रहें.दोनों एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें, कमियों को अपनाएं, खूबियों से सीखें और जीवन की यात्रा सच्चे साझेदार की तरह पूरी करें.”

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का विवाह समारोह मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स एकाया में आयोजित किया जाएगा, जो राजस्थान के उदयपुर में है.

(इनपुट एजेंसी)