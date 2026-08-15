PM MODI : दुनिया का हर कलाकार भारत में परफॉर्म करना चाहता है, कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर दिया जोर

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की लोकप्रियता दुनिया के मंच पर लगातार बढ़ रही है और अब दुनिया का हर कलाकार भारत में आकर परफॉर्म करना चाहता है. उनके इस बयान को देश में बढ़ते इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जोड़कर देखा जा रहा है.

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फिल्मों से आगे बढ़ रहा भारत का क्रिएटिव सेक्टर

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भारत की बदलती इकोनॉमी के साथ उसकी सॉफ्ट पावर और क्रिएटिव इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत बताया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति, कला और मनोरंजन की दुनिया में लगातार बढ़ती पहुंच देश के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार कर रही है. उन्होंने भारत में तेजी से उभर रही कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर भी खास तौर से जोर दिया.

क्या है कॉन्सर्ट इकोनॉमी?

भारत में पिछले कुछ समय से बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के लाइव शो और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स का चलन तेजी से बढ़ा है. इन प्रोग्राम का फायदा केवल म्यूजिक या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही नहीं मिलता, बल्कि इससे कई दूसरे कारोबार भी जुड़े होते हैं. किसी बड़े कॉन्सर्ट के टाइम पर बहुत से लोग दूसरे शहरों से प्रोग्राम देखने के लिए पहुंचते हैं.ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट, कैब सर्विस, एयरलाइंस, टिकटिंग, सिक्योरिटी और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलता है. यही कारण है कि लाइव कॉन्सर्ट्स को अब केवल एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक उभरते हुए आर्थिक क्षेत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है.

PM Modi says, “The seventh strength of the Sapta Dhara is India’s soft power. Today, Yoga has connected the world to India. Our Ayurveda, holistic healthcare, handicrafts, culture, films, animation, gaming, digital content. The world is recognizing and looking forward to India’s… pic.twitter.com/woITsrtwmd — ANI (@ANI) August 15, 2026

भात की सॉफ्ट पावर को दुनिया तक पहुंचाने पर जोर

पीएम मोदी ने भारत की सॉफ्ट पावर को देश की अहम ताकतों में शामिल करते हुए कहा कि योग ने दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है. इसके साथ ही आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थकेयर, हस्तशिल्प, भारतीय संस्कृति, फिल्में, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट भी भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने भारत के WAVES Summit यानी World Audio Visual & Entertainment Summit का भी उल्लेख किया. यह मंच भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फिल्म, टीवी, म्यूजिक, गेमिंग, एनीमेशन, VFX और डिजिटल मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को एक बड़े क्रिएटिव इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की दिशा में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

फिल्मों से आगे बढ़ रहा भारत का क्रिएटिव सेक्टर

भारत की पहचान लंबे समय से फिल्मों और संगीत के लिए रही है, लेकिन अब देश की क्रिएटिव इंडस्ट्री का दायरा काफी व्यापक हो चुका है. VFX, एनीमेशन, गेमिंग, OTT और डिजिटल कंटेंट जैसे सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहे हैं. भारतीय कलाकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स की भागीदारी अब कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई दे रही है. वहीं हिंदी के अलावा साउ की फिल्मों ने भी विदेशी ऑडिंयस के बीच अपनी जगह बनाई है. भारतीय वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट की पहुंच भी लगातार बढ़ रही है.