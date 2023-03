ओम शांति! पीएम मोदी ने सतीश कौशिक के असामयिक निधन पर जताया दुख

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवारजनों और प्रशंसकों के लिए संवेदनाएं प्रकट की है. प्रधानमंत्री ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुखी हूं.वह रचनात्मक प्रतिभा के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन प्रतिभा की बदौलत लोगों का दिल जीता था. उनका काम दर्शकों का मनोरंजन करता रहेगा. उनके परिवारवालों और प्रशंसकों के लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूं. ओम शांति.

बॉलीवुड के जाने माने कलाकार और निर्देशक सतीश कौशिक के असामयिक निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मोदी सरकार के कई अन्य मंत्रियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने गहरा दुख जताते हुए अपनी-अपनी संवेदनाएं प्रकट की है.