Lata Deenanath Mangeshkar Award: मुंबई में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया. मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार (Lata Deenanath Mangeshkar Award) समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व होता है कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन थीं. पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी की तरफ से हमेशा एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मुझे मिला है. इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है.

उन्होंने कहा कि संगीत एक साधना और भावना भी है. संगीत आपको राष्ट्रभक्ती और कर्तव्य बोध के शिखर तक पहुंचा सकता है. हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने संगीत की इस शक्ति लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है. हमें अपने आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है.

Mumbai | When the award is in the name of an elder sister like Lata Didi, it is a symbol of her oneness and love for me. So, it's not possible for me not to accept. I dedicate this award to all the countrymen: PM Modi on the first Lata Deenanath Mangeshkar Award pic.twitter.com/H2BZhZJHxn

