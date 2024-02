Grammy Awards 2024 में छाया PM मोदी का गाना, 3 अवॉर्ड जीतने के बाद गिरफ्तार हुए रैपर Killer Mike

Grammy awards 2024 : अमेरिका में आयोजित हुए 66वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में इस बार भारतीय संगीतकारों का दबदबा रहा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गाना भी पुरस्कार समारोह में छाया रहा. इस वर्ष शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन चार भारतीय संगीतकारों ने अपने नाम ग्रैमी अवॉर्ड किया. वहीं, टेलर स्विफ्ट ने अपने करियर का 13वां ग्रैमी अवॉर्ड अपने नाम किया. अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रविवार (भारत में सोमवार की सुबह 6:30 बजे) आयोजित किए गए ग्रैमी अवॉर्ड्स 2024 में फीमेल सिंगर्स का दबदबा रहा. एक तरफ जहां सिंगर माइली साइरस ने अपने करियर का पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता, वहीं एसजेडए ने 9 नॉमिनेशन अपने नाम कर इस साल टॉप पर रहीं. आपको बता दें कि ग्रैमी अवॉर्ड्स संगीत जगत से जुड़े दुनियाभर के कलाकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी दिया जाता है.

इस साल भी ग्रैमी अवॉर्ड्स को फेमस कॉमेडी एक्टर ट्रेवर नोआ ने होस्ट किया, इससे पहले भी वो तीन बार इस इवेंट को होस्ट कर चुके हैं. वहीं इस साल की सबसे बड़ी घटना रैपर किलर माइक से जुड़ी सामने आई. उन्होंने इस साल 3 ग्रैमी अवॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उन्हें इवेंट से गिरफ्तार कर लिया गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस उन्हें हाथ में हथकड़ी पहनाकर अवॉर्ड समारोह से बाहर ले जाती दिखाई दे रही है. हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार किलर माइक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं. किलर माइक की टीम का कहना है कि उन्हें जल्द रिहा किया जा सकता है.

Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs after winning best rap song over barbie world. #GRAMMYs pic.twitter.com/DOVHK4bZeP

— welp. (@YSLONIKA) February 5, 2024