PM Modi turns 71 Bollywood Stars Wishes: बॉलीवुड सेलेब्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के 71 वें जन्मदिन के मौके बॉलीवुड सेलेब्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बधाई संदेश भेजे हैं. बता दें कि मोदी सबके चहेते हैं और वो बॉलीवुड के सितारें सो अक्सर मिलते जुलते रहते हैं. आज पीएम मोदी 71 साल के हो गए हैं.पीएम मोदी (Narendra Modi) का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था., ऐसे में आइए देखते हैं पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर अलग अलग अंदाज में किन-किन सितारों ने विशेज दी है.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लिखा, 'आप ने मुझे हमेशा बहुत अपनेपन से हौसला और आशीर्वाद दिया है. मैं आप जैसा तो नहीं लिख सकता लेकिन आज आपके जन्मदिन पर आपको दिल से अनेकों बधाई दे रहा हूँ.आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी भगवान से आपके लिए यही कामना है.

आप ने मुझे हमेशा बहुत अपनेपन से हौसला और आशीर्वाद दिया है। मैं आप जैसा तो नहीं लिख सकता लेकिन आज आपके जन्मदिन पर आपको दिल से अनेकों बधाई दे रहा हूँ @narendramodi जी।आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी भगवान से आपके लिए यही कामना है। — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2021



बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पीएम मोदी को बधाई दी और उनकी कुछ फोटोज शेयर की. कंगना ने लिखा कि दुनिया के सबसे महान नेता नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई.

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने लिखा, ‘भारत की संस्कृति और इंडिया की टेक्नोलॉजी के संगम से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने वाले युगपुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.. ईश्वर आपको लंबी आयु दे और हमेशा स्वस्थ रखे.. जय हिंद.



साउथ एक्टर पवन कल्याण ने ट्वीट करके लिखा है कि #HappyBdayModiji ‘आदि पराशक्ति’आशीर्वाद माननीय। प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी जी को उनके 71वें जन्मदिन पर लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के साथ. मैंने हमेशा महसूस किया कि हमारे राष्ट्र को एक मजबूत नेता की जरूरत थी’ जो हमारे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार और विविधता को समझता हो”.

निर्देशक करण जौहर ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई. बहुत उल्लासपूर्ण जन्मदिन, एक देश के रूप में हमें सबसे मजबूत हाथ प्रदान करने के लिए धन्यवाद, जो हमें हर गुजरते दिन के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं

Wishing our honourable Prime Minister @narendramodi a very happy birthday. Thank you for providing us the strongest hand to hold as a country, one which guides us to newer heights with each passing day! — Karan Johar (@karanjohar) September 17, 2021



मोहनलाल ने ट्वीट किया,हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. ईश्वर आपको आपकी यात्रा के दौरान अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की बौछार करें.

Birthday wishes to our Honourable Prime Minister @narendramodi ji. May the Almighty shower you with good health, happiness and success throughout your journey. @PMOIndia #HappyBdayModiji pic.twitter.com/ABdFCMt87q — Mohanlal (@Mohanlal) September 17, 2021



अनुपम खेर ने पीएम मोदी संग फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- “जन्मदिन मुबारक हो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! आपका जीवन लंबा, स्वस्थ और मंगलमय हो, ताकि आप हमारे देश को हर क्षेत्र में गौरव के उच्चतम पथ पर ले जा सकें, आप जैसे नेता को पाकर हम खुशनसीब हैं, राष्ट्र के लिए आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद। जय हो और जय हिंद! #HappyBirthdayPM #LongLife।”

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई सारे सितारों ने आज उन्हें बधाई दी है. एक्ट्रेस ईशा कोपिकर और कोएना मित्रा समेत राकेश रोशन मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने ट्वीट किया है. इसके साथ ही अभिनेता रणदीप हुड्डा ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 71 वें जन्मदिन पर उन्हें विश किया है.