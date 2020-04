Pm Narendra Modi reaction on hindi short Movie Family-हिंदी सिनेमा के कलाकारों ने मिलकर लोगों के लिए एक शार्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है ‘फैमिली’. इसे सभी ने अपने-अपने घरों में बैठकर बनाया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से इसे देखने की अपील की है.दरअसल, कोरोना की वजह से इस वक्त देश भर में लॉकडाउन है. लोग अपने घरों में बंद हैं. इस खतरनाक बीमारी से बचने का एक यही उपाय है कि अपने घर में रहे और संक्रमण से खुद को बचाए. ये अलग बात है कि कुछ लोग इस बीमारी को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं. हालांकि पुलिस इनसे सख्ती से निपटती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर कोरोना Community में फैल गया तो फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा. इसमें संदेह नहीं कि लॉकडाउन से लोगों को परेशानी भी हुई है. खासकर गरीब और ऐसे लोग जिनकी जिंदगी रोज की कमाई पर निर्भर है उनके लिए ये वाकई मुश्किल दौर है. Also Read - तापसी पन्नू को आई स्कूल के दिनों की याद, शेयर की Throwback फोटो

इस संकट की घड़ी में आम लोग एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी फंड जुटाने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं और विभिन्न तरीकों से लोगों से इस वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील भी कर रहे हैं. इसी बीच ये शार्ट फिल्म खूब देखी जा रही है.

A great video with relevant messages. Have a look. https://t.co/acVZRoF1Yd

— Narendra Modi (@narendramodi) April 7, 2020