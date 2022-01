PM Narendra Modi condoles demise of Kathakali patron Milena Salvini: इटली में पैदा हुई प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनी (Milena Salvini) ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बता दें कि मिलिना साल्विनी ने बुधवार को अपनी आखिरी सांस ली, वह इटली में पैदा हुई थीं और फ्रांस की नागरिक थी. बावजूद इसके मिलिना साल्विनी को (Milena Salvini Passes Away) भारत सरकार की तरफ से बेहद सराहना मिली थी. ऐसे में उनके निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मिलिना साल्विनी को श्रद्धांजलि देने वालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं. पीएम मोदी ने भी साल्विनी को याद करते हुए ट्वीट कर शोक जाहिर किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नृत्य की इस विधा को फ्रांस में लोकप्रिय बनाने के मिलिना के प्रयासों को याद किया और ट्वीट किया।पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा. ‘मिलिना साल्विनी को भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लगाव के लिए याद किया जाएगा, उन्होंने पूरे फ्रांस में कथकली को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए, उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.’

Ms. Milena Salvini will be remembered for her passion towards Indian culture. She made numerous efforts to further popularise Kathakali across France. I am anguished by her passing away. My thoughts are with her family and well-wishers. May her soul rest in peace.

