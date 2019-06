नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्शन निर्देशक वीरू देवगन के परिवार को पत्र लिखकर भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद किया. ‘रोटी कपड़ा और मकान’ और ‘मिस्टर नटवरलाल’ जैसी लोकप्रिय फिल्मों के एक्शन निर्देशक और अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का मुंबई में 77 वर्ष की उम्र में गत 27 मई को निधन हो गया था.

May he continue to inspire risk-takers: PM condoles Veeru Devgan’s death

