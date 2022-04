Lata Deenanath Mangeshkar Award: दिवंगत सिंगर और भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर (Dinanath Mangeshkar) के सम्मान और समृति में उनके परिवार ने ‘लता दीनानाथ मंगेशकर’ पुरस्कार की शुरुआत की है. ‘लता दीनानाथ मंगेशकर’ (Lata Deenanath Mangeshkar) का सबसे पहला अवॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को दिया जाएगा. उनके नाम का चुनाव पहले ही कर लिया गया था. ये ‘लता दीनानाथ मंगेशकर’ उन महान हस्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन बिता दिया. 24 अप्रैल को ‘लता दीनानाथ मंगेशकर’ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पीएम मोदी देश के पहले नागरिक होंगे.Also Read - रणबीर कपूर की हीरोइन Minissha Lamba फिल्मों से दूर अब यहां मचा रहीं धमाल, देखें तस्वीरें

पीएम मोदी को यह अवॉर्ड 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुरस्कार समाहोर का आयोजन मुंबई के षण्मुखानंद हॉल, सायन में शाम 6 बजे किया जएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता उषा मंगेशकर करेंगी. पीएम मोदी को यह पुरष्कार उनके द्वारा ही सौंपा जा सकता है. समारोह में एक विशेष संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है. प्रोग्राम का टाइटल 'स्वर लतांजलि' किया गया है.

PM Modi to receive first Lata Deenanath Mangeshkar Award for selfless service to nation, society

