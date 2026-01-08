  • Hindi
पॉडकास्ट, मर्डर और खौफनाक सच: माइक ऑन होते ही शुरू हुआ शोभिता धुलिपाला का मर्डर गेम

प्राइम वीडियो लगातार ऐसी कंटेंट लेकर आ रहा है, जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती हैं.

Sobhita Dhulipala

इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म अपनी नई तेलुगु फिल्म ‘चिकातिलो’ लेकर आ रहा है, जो अंधेरे में छिपे सच, हिम्मत और इंसाफ की कहानी कहती है. यह फिल्म न सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर है, बल्कि समाज के उन पहलुओं को भी सामने लाती है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है.

फिल्म ‘चिकातिलो’

प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि तेलुगु ओरिजिनल फिल्म ‘चिकातिलो’ का वर्ल्डवाइड प्रीमियर 23 जनवरी को होगा.यह फिल्म हैदराबाद शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां बाहरी चमक-दमक के पीछे कई काले राज छिपे हैं.कहानी एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर संध्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला निभा रही हैं.

 Sobhita Dhulipala

 फिल्म की कहानी

संध्या का काम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसके इंटर्न की रहस्यमयी मौत हो जाती है. इसी घटना के बाद वह सच की तलाश में निकल पड़ती है. इस दौरान शहर के सबसे डरावने और क्रूर अपराधों से पर्दा उठने लगता है.

फिल्म का निर्देशन शरण कोपिशेट्टी ने किया है और इसे दिग्गज प्रोडक्शन हाउस सुरेश प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले डी. सुरेश बाबू ने प्रोड्यूस किया है.

फिल्म की स्टारकास्ट

कहानी को चंद्र पेम्माराजू और शरण कोपिशेट्टी ने मिलकर लिखा है. फिल्म में शोभिता धुलिपाला के साथ विश्वदेव राचकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा, चैतन्य विश्वलक्ष्मी, ईशा चावला, झांसी, आमानी और वडलामणि श्रीनिवास जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.

यह फिल्म प्राइम वीडियो पर भारत के साथ-साथ 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में एक साथ स्ट्रीम की जाएगी.

‘चिकातिलो’ की कहानी दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान, जो सिर्फ सच सामने लाना चाहता है, धीरे-धीरे एक बड़े और खतरनाक जाल में फंस जाता है.संध्या जब अपने इंटर्न की मौत की जांच शुरू करती है, तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई अपराधों की एक लंबी कड़ी है.

फिल्म में पॉडकास्ट जैसे आधुनिक माध्यम को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, जो इसे आज के दौर से जोड़ता है और युवाओं से खासतौर पर कनेक्ट करता है.

प्राइम वीडियो इंडिया में फिल्म के डायरेक्टर और हेड निखिल मधोक ने फिल्म को लेकर कहा, ”प्राइम वीडियो का मकसद ऐसी साउथ इंडियन कहानियां लाना है, जो अपनी जड़ों से जुड़ी हों और नए अंदाज में कही गई हों.भले ही सस्पेंस और थ्रिलर जॉनर पहले भी काफी इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन ‘चिकातिलो’ जैसी फिल्में भावनात्मक गहराई और अनोखी शैली के कारण अलग हैं.”

फिल्म के निर्माता डी. सुरेश बाबू ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ”’चिकातिलो’ मेरे लिए एक खास प्रोजेक्ट है.यह फिल्म मुश्किलों से लड़ने और सच बोलने की हिम्मत की कहानी है, जो आज के समाज में बेहद जरूरी है.फिल्म की रहस्यमयी कहानी और दमदार अभिनय दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.”

(इनपुट एजेंसी)

