नई दिल्ली: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ कहे जाने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार भी उन्होंने अपने एक एड के जरिए खुद को परेशानी में डाल लिया है. अक्षय के खिलाफ मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने एक्टर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने एक नए एड में मराठा योद्धाओं का मजाक उड़ाते हुए पूरे मराठा समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है.

आपको बता दें कि अक्षय निरमा वाशिंग पाउडर (Nirma Washing Powder) की एक एड में मराठी योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं. इस टीवी विज्ञापन में उन्हें गंदे कपड़े धोते हुए दिखाया गया है. शिकायत करने वालों ने अक्षय से इस मुद्दे पर माफी मांगने को कहा है और इस वाशिंग पाउडर को बॉयकॉट करने की अपील की है. ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से #BoycottNirma के साथ लोग इस विवादास्पद विज्ञापन को हटाने की मांग भी कर रहे हैं.

यहां देखें विज्ञापन पर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं:

Mr. @akshaykumar , have you ever read history of Maratha’s ? If No then go and read their sacrifice towards Nation. Else dont mock our Maratha culture !#BoycottNirma pic.twitter.com/cQE8k39GGv — Nikhil Patrikar (@jagruthindu) January 8, 2020

All Dharmapremis are now demanding that Nirma withdraw the offensive advertisement and tender an unconditional apology#BoycottNirma pic.twitter.com/9UK1GmMreE — Abhijeet Kulkarni (@abhikul00) January 8, 2020

Words ‘ Party bhi hogi… ‘ are unacceptable….

👉Maratha soldiers fought for ‘Swarajya’ not for celebration….#BoycottNirma pic.twitter.com/jBMXrkspYr — Shivalila Gubyad (@ShivalilaGubyad) January 8, 2020

#BoycottNirma Is entertainment everything? Can one mock our own heritage and symbols of national pride in the name of entertainment? Nowaday It has become like a contagious disease to laugh at our own heritage ! pic.twitter.com/1FXkKO4uA5 — Arpana Bhat (@Arpana_SSRF) January 8, 2020

People must have awareness that soldiers are symbol of our national pride, be it today’s Indian Army or soldiers from Indian history!#BoycottNirma pic.twitter.com/4914FTOyCu — Arpana Bhat (@Arpana_SSRF) January 8, 2020

Yes, we all Hindus are proud of all these Great Warriors!#BoycottNirma pic.twitter.com/NOADrTlRk1 — Bhagwat Popalghat (@BhagwatPopalgh1) January 8, 2020

हालांकि इस मामले पर अक्षय की टीम या निरमा द्वारा अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.