Ponniyin Selvan Trailer Out: निर्देशक मणिरत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन’ (Ponniyin Selvan) का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. बता दें कि चेन्नई में एक भव्य समारोह के दौरान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है और सोशल मीडिया पर आते ही ये वायरल हो गया है. देखते ही देखते फिल्म का ट्रेलर वायरल हो गया है. ऐतिहासिक थीम पर बने पोन्नियिन सेलवन के ट्रेलर में जबरदस्त ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है. पीएस-1 एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम समेत दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई जाने-माने सुपरस्टार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर हिंदी समेत पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.Also Read - Brahmastra: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का भारी विरोध, बीफ बयान के बाद नहीं हुए महाकाल के दर्शन

फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, प्रकाश राज, तृषा, कार्थी, शोभिता और धुलिपाला जैसे कई दमदार एक्टर नजर आएंगे. बता दे, पोन्निई सेलवन’ एक हिस्टोरिक ड्रामा है, जो तमिल में बनाई जा रही है. ये फिल्म 1995 में आई कल्कि कृष्णमूर्ति की नॉवेल पोन्नियन सेलवन पर निर्धारित है जो 30 सितंबर को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज होगी. ये फिल्म 30 सितम्बर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बड़े बजट की इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं. Also Read - राधिका आप्टे जन्मदिन: अश्लील वीडियो के कारण चर्चा में आई थीं राधिका आप्टे, इस एक्टर को मारा था थप्पड़

Unveiling the most awaited Tamil Trailer of #PS1 in the voice of @ikamalhaasan Sir!

▶️ https://t.co/qj1NID9mOD

In theatres on 30th September in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam and Kannada! #PS1AudioLaunch #PS1Trailer #PonniyinSelvan #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_

— Lyca Productions (@LycaProductions) September 6, 2022