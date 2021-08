Ponniyin Selvan Aishwarya Rai Bachchan look from the movie leaked: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) इन दिनों अपनी फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन’ (Ponniyin Selvan) की शूटिंग मुंबई से दूर मध्य प्रदेश के ओरछा में कर रही हैं. कुछ दिनों पहले ही उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो बेटी की साथ शूटिंग पर जा रही थी. ऐसे में अब एक्ट्रेस की शूटिंग से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जिसमें उनका रॉयल लुक देखने को मिल रहा है.Also Read - पापा बन गए 'Ranveer Singh' वायरल हुआ मैसेज़, इस एक्ट्रेस ने दिया जवाब

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है साथ ही मांग टीका लगाया हुआ है हार और झुमके के साथ ही वे अन्य भारी गहनों से लदी हुई हैं. एक्ट्रेस का यह नया अवतार लोगों को आकर्षित कर रहा है.जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन’ (Ponniyin Selvan) यह एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है और इसलिए इसकी शूटिंग इन जगहों पर की जा रही है. Also Read - Aishwarya Rai की डुप्लीकेट किसे कह रही हैं धोखेबाज? पाकिस्तानी Aamna Imran की अदाओं ने किया घायल- VIDEO

View this post on Instagram A post shared by Movie00007 (@movie00007)



कल्कि कृष्णमूर्ति की उपन्यास पर आधारित इस फिल्म की कहानी नंदिनी की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो किरदार ऐश्वर्या निभा रही हैं। फिल्म में उनका डबल रोल होगा- नंदिनी और उनकी मां मंदाकिनी. फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा, विक्रम, त्रिशा, जयम रवि, प्रकाश राज, प्रभु, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धूलिपाल जैसे कलाकार दिखेंगे. Also Read - ऐश्वर्या-अभिषेक ने बेटी आराध्या के साथ किया जमकर डांस, वायरल हो रहा है शादी का ये वीडियो

View this post on Instagram A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)



यह फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ती के उपन्यास पर आधारित है. जो दो भागों में रिलीज की जाएगी इसका पहला पार्ट 2022 में रिलीज किया जाएगा. पिछले दिनों एक्ट्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया था जिस पर PS-1 लिखा था. ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें तो वो आखिरी बार साल 2018 में फिल्म फन्ने खां में नजर आई थीं.