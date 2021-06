Pooja Batra looks hot in sexy white bikini See Actress Toned Photos: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूजा बत्रा (Pooja Batra) भले इन दोनों बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन अपने बोल्ड अंदाज की वजह से वे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. पूजा बत्रा (Pooja Batra) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और उनका फिटनेस हर किसी का दिल जीत लेता है. दरअसल एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी बेहद हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिन्हें देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें बेहद तेज हो जाती हैं. Also Read - Pooja Batra की बिकिनी तस्वीरें मचा रही हैं तहलका, 44 की उम्र में भी लगाती हैं आग...जल जाते हैं कई दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा (Pooja Batra) ने 44 की उम्र में पूजा (Pooja Batra) ने जिस तरह से खुद को मैंटेन किया हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है. पूजा (Pooja Batra) ने कुछ सिज़लिंग फोटोज़ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिनमें वो काफी हॉट लग रही हैं. इन फोटोज़ में पूजा (Pooja Batra) स्वीमिंग पूल में नज़र आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने व्हाइट कलर की बिकिनी पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही हैं और उनका अंदाज आपको भी उनका दीवाना बना देगा. Also Read - पति से तलाक के 8 साल बाद बॉयफ्रेंड से रचाई शादी, अब इस अंदाज में आकर मचा रही हैं खलबली

View this post on Instagram A post shared by Pooja Batra Shah (@poojabatra)



एक्ट्रेस काफी बोल्ड लुक में हैं और पोज दे रही हैं. वे व्हाइट बिकीनी में चिल करती नजर आ रही हैं. रेड राउंड टेसल ईयररिंग्स उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट दे रही हैं, वे पूल में एक्वा योग कर रही हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब पूजा ने अपनी बिकिनी फोटोज़ से इंटरनेट का पारा हाई किया हो एक्ट्रेस पहले भी कई बार अपनी हॉट एंड सेक्सी फोटोज़ इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी हैं