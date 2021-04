Pooja Bedi gives a glimpse of her life in Goa See Actress Romantic Video: बॉलीवुड में जहां एक तरफ कई सारे सितारे कोरोना का शिकार हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कई सारे सितारे शहर से दूर हैं. कई सारे स्टार जहां इन दिनों मालदीव में हॉलीडे मना रहे हैं तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) अपने मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर (Manek Contractor) के साथ गोवा में अपनी छुट्टियों को एन्जॉय कर रही हैं और से एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Karan Oberoi Case: Pooja Bedi और Sudhanshu Pandey को कोर्ट का समन, क्या है मामला?

पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने ट्विटर पर लिखा, 'स्वस्थ रहने की खुशिया, हैप्पी गोवा. अपने मन को मुक्त करो जीवन जीवन जीने के लिए है. पिंजरे में बंद मत रहो और एक साल मास्क, वायरस के साथ रहने के बाद ये साफ है कि अभी ये कहीं नहीं जा रहा. सालों के मास्क/लॉकडाउन के बाद आप कल मर जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा पछतावा किसका होगा?'



एक्ट्रेस के इस वीडियो में वो गोवा के समंदर में खोई हुई नजर आ रही हैं और साथ ही वो मानेक कॉन्ट्रैक्टर (Manek Contractor) के प्यार में डूबी हुई है और उन्हें प्यार से बेबी कहकर बुला रही हैं. वहीं पूजा ने अपनी एक और पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है इस वीडियो को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा ‘आई लव गोवा, गोवा को प्यार करने के लिए कई वजह हैं. बाहर की लोकेशन स्थानीय लोगों का सवागत, बेहतरीन खाना और सबसे जरूरी मेरा स्वास्थ्य और गोवा में बिजनेस’.

I ❤ Goa!! There are SO many reasons to love Goa❤ the outdoors❣The warmth of the locals❣The amazing food❣The sunshine & of course the fact that my health & wellness business is based in Goa@happysoulindia@goatourisminfo @goatourismtdg #happysoulmoment #happysoulwellness pic.twitter.com/qWTjxeIFBE

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) April 14, 2021