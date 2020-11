Pooja Bedi lip lock with aamir khan first bollywood actress who did condom add see hot pics and bold video -पूजा बेदी लंबे समय से फिल्मों से तो दूर हैं लेकिन अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल ने पूजा ने हाल ही में मिलिंद सोमन की न्यूड फोटो को सपोर्ट करते हुए उसकी तुलना नागा बाबाओं से कर दी थी. जिसके बाद एक्ट्रेस को ट्रोल किया जाने लगा. कबीर बेदी की बेटी पूजा को जो जीता वही सिकंदर से पहचान मिली थी. इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान थे. इस फिल्म में पूजा ने आमिर के साथ लिपलॉक भी किया था. लेकिन इसके बाद उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थीं. जिसके बाद एक्ट्रेस ने टीवी का रुख कर लिया. लेकिन वहां भी नहीं चल पाने के बाद पूजा अब कुछ न्यूज़ पेपर में कॉलम लिखती हैं. Also Read - मिलिंद सोमन की न्यूड फोटो की तुलना नागा बाबाओं से करने के बाद पूजा बेदी को बोले महंत- कुंभ आकर देखो...

बता दें, पूजा बेदी पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सबसे पहले कंडोम का ऐड किया था वो भी आज से 5 या 10 साल पहले नहीं बल्कि पूरे 25 साल पहले. पूजा बेदी ने एक्टर मार्क रोबिनसन के साथ 1991 में कामसूत्र कंडोम का ऐड किया था. पूजा बेदी ने इस ऐड में बेहद बोल्ड सीन्स दिए हैं.

ये ऐड ना केवल उस ज़माने के हिसाब से बोल्ड था बल्कि आज के दौर में भी ऐसा कमर्शियल ऐड करने के पहले हसीनाएं 100 बार सोचेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐड इतना हॉट था की इसे बैन करना पड़ा था.

जा बेदी ने फरहान फर्नीचरवाला से 2003 में तलाक ले लिया था. उनके इस रिश्ते पर पूजा की बेटी अलाया को भी एतराज नहीं था.