अभिनेत्री पूजा भट्ट को सोशल मीडिया पर लगातार रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं. जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी प्राइवेट सेटिंग चेंज कर ली है. जिसका मतलब है कि कोई भी यूजर उनके अकाउंट पर कमेंट नहीं कर पाएगा. पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

एक्ट्रेस ने लिखा- इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह बन गई है जहां गुमनाम लोग रेप और मर्डर करने की धमकी देते हैं. ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करना चाहती हूं. मैं इसे स्वीकार करती हूं कि जो प्यार करते हैं उन्हें आलोचना करने का भी अधिकार होता है लेकिन जब बात परिवार तक पहुंच जाए. उनके मौत की कामना करना आलोचना है या साइबर बदमाशी की कोशिश? मैं अपना अकाउंट प्राइवेट कर रही हूं.

What’s even worse is that most of the abuse and messages screaming ‘Go die’ or ‘why don’t you kill yourself’ come from women or at least people pretending to be women-one can’t really tell with @instagram anymore. Get your act together @instagram cyber bullying is a crime.

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) August 21, 2020