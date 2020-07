नई दिल्ली: सुशांत सिंह के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री सवालों के कटघरे में है. स्टार किड्स से लेकर कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की लगातार आलोचना हो रही है. नेपोटिज़्म पर बहस तेज़ हो गई है. इसी सिलसिले में अब वंशवाद के कई आरोपों से घिरे भट्ट परिवार की सदस्य, अभिनेत्री व फिल्मकार पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने सामने आकर परिवार का बचाव किया है. अभिनेत्री ने भाई-भतीजावाद के आरोपों को गिनाते हुए दावा किया है कि फिल्मकारों के परिवार के रूप में उन्होंने हमेशा नए लोगों और बाहरी लोगों का समर्थन किया है. Also Read - 'सड़क 2' के फाइनल एडिट की घोषणा करने पर ट्रोल हुईं पूजा भट्ट, लोग बोले- कोई नहीं देखेगा

पूजा ने (Pooja Bhatt on Nepotism) बताया कि एक ऐसा भी समय था जब भट्टों पर यह आरोप लगता था कि वे ‘सिर्फ नए लोगों के साथ काम करते हैं और सितारों के पीछे नहीं भागते हैं.’ अभिनेत्री ने कई ट्वीट के माध्यम से कहा, “मुझे हॉट टॉपिक नेपोटिज्म पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. एक ऐसे परिवार का व्यक्ति होने के नाते, जिसने अधिकांशत: नई प्रतिभा-अभिनेताओं, संगीतकारों और टेक्नीशियनंस, बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री को ही लॉन्च किया है, मुझे इस विषय पर हंसी आती है. तथ्य की जानकारी लेने वाले नहीं हैं, हां कल्पना करने वाले बहुत हैं.” Also Read - परिवार संग मनाली में पिकनिक मना रही हैं कंगना रनौत, प्रकृति की गोद में लेटकर शेयर किया VIDEO

Have been asked to comment on the hot topic Nepotism that people are raging about. As someone who hails from a ‘family’ that has launched more new talent-actors,musicians & technicians,than the entire film industry combined I can only laugh.Facts don’t find takers. Fiction does. Also Read - कंगना रनौत की टीम ने तापसी पन्नू पर लगाए गंभीर आरोप, शुरू हुआ Twitter वॉर — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 8, 2020

अभिनेत्री ने आगे लिखा, “एक समय था जब भट्ट पर आरोप लगाया गया था कि वे स्थापित अभिनेताओं के खिलाफ कुछ कर रहे हैं और सिर्फ नए कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, न कि वे सितारों का पीछा करते हैं. और अब वही लोग नेपोटिज्म कार्ड खेल रहे हैं? गूगल और ट्वीट करने वाले लोग और बिना समझे बोलेंगे.”

There was a time when the Bhatt’s were accused of having something against established actors & made to feel inferior for only working with/launching newcomers & not chasing stars. And now the same people play the nepotism card? Google & tweet guys & won’t even say think & speak. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 8, 2020

पूजा ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने ‘गैंगस्टर’ से ही कंगना रनौत को लॉन्च किया. उन्होंने आगे लिखा, “कंगना रनौत के लिए. वह एक बेहतरीन प्रतिभा हैं, अगर वह प्रतिभावान नहीं होती तो ‘गैंगस्टर’ में विशेष फिल्म्स द्वारा लॉन्च नहीं की जाती. हां, अनुराग बसु ने उन्हें ढूंढ निकाला था, लेकिन विशेष फिल्म्स ने उनके नजरिए का समर्थन किया और उन्हें फिल्म में लिया. यह कोई छोटी बात नहीं है, उनके सभी कार्यो के लिए उन्हें शुभकामनाएं.”

As for Kangana Ranaut-She is a great talent,if not she wouldn’t have been launched by Vishesh films in “Gangster”.Yes Anurag Basu discovered her,but Vishesh Films backed his vision & invested in the film. No small feat. Here’s wishing her the very best in all her endeavours. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 8, 2020

पूजा ने आगे लिखा, “तो ये नेपोटिज्म शब्द से किसी और को जलील करने की कोशिश करो दोस्तों. जिन लोगों ने दशकों से हमारे द्वारा प्रदान की गई स्प्रिंगबोर्ड के माध्यम से फिल्मों में अपना रास्ता खोजा है, वे जानते हैं कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं. और अगर वे भूल गए हैं, तो यह उनकी त्रासदी है. हमारी नहीं. आपका दिन बेहतर हो.”