Mann Ki Awaaz Pratigya 2 Going To Off Air Soon: कोरोना का कहर लगभग हर राज्य में बरस रहा है, ऐसे में कई सारे जगहों पर लॉकडाउन और कफ्यू जैसी स्थिती हो गई है. ऐसे में अब टीवी इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो मन की आवाज प्रतिज्ञा 2(Mann Ki Awaaz Pratigya 2) बंद हो रहा है और कोरोना ही इसका सबसे बड़ा कारण है. इसके साथ ही शो दर्शकों के दिलों तक नहीं उतर पा रहा है, इस वजह से भी इसपर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. Also Read - Indian Idol 12: ‘इंडियन आइडल 12’ से एक साथ बाहर होंगे कई सारे प्रतियोगी, जानें मेकर्स क्यों ले रहे हैं ऐसा फैसला

खबरों के मुताबकि शो ने पिछले एक महीने में कुछ खास कमाल नहीं किया है औऱ फैंस ने जहां इसके पहले भाग को प्यार दिया था वहीं दूसरे पार्ट पर प्यार नगीं दिखा रहे हैं ऐसे में अच्छी टीआरपी नहीं मिलने की वजह से शो को बंद करने का फैसला लिया गया. शो के मेन लीड पूजा गौर (Pooja Gor) और अरहान बहल (Arhaan Behll) भी शो को लेकर काफी एक्साइटेड थे.



अभी इस बारे में नहीं पता चल पाया है कि शो का लास्ट एपिसोड कब आएगा और शो की कहानी का एंड कैसे होगा. बता दें कि शो 15 मार्च को ऑनएयर हुआ था. ऐसे में ये साफ है कि पूजा गौर (Pooja Gor) और अरहान बहल (Arhaan Behll) के फैंस के लिए ये एक बुरी खबर है. वैसे बता दें कि कोरोना की वजह से कई सारे शो पर ताला लगा है.