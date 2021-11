Pooja Hegde happy to work with Amitabh Bachchan: कई बड़ी बजट की फिल्मों के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ रही पूजा हेगड़े का एक अधूरा सपना अब पूरा हुआ. देश के बड़े सुपरस्टार्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहीं ‘द मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के अपने सपनों को आखिरकार पूरा कर लिया है. अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने बिग बी के साथ अपनी कैंडिड फोटो साझा की और कैप्शन दिया कि आखिरकार उन्हें सुपरस्टार के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ.अतीत में अभिनेत्री ने बिग बी के साथ काम करने की अपनी इच्छा जताई थी जो अब पूरी हो चुकी है.Also Read - Priyanka Chopra ने पति Nick Jonas का भरी महफ़िल में उड़ाया मज़ाक, उम्र के फासले पर कर दिया ऐसा कमेंट

अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर सांझा करते हुए लिखा कि, "The man. The Legend. Shooting with him is a dream I can finally tick off my dream list. Enough said. Stay tuned for more.. 😉 @SrBachchan #whendreamscometrue"

View this post on Instagram A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja)

इस तस्वीर में, बच्चन साब ग्रे मूछों में सस्पेंडर्स के साथ फॉर्मल लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं पूजा कैजुअल आउटफिट पहने हुए हंसते हुए दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर से फैंस ने उनके कोलाब्रोशन को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिया है. पूजा हेगड़े के ऑनलाइन फैंस भारी तादात में हैं, और वे इसे देखकर प्यार और जिज्ञासा से भर गए हैं. हमें इस प्रॉजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी पाने का बेसब्री से इंतजार है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो वे थालापती विजय की ‘बीस्ट’, चिरंजीवी और राम चरण के साथ ‘आचार्य’ , प्रभास के साथ ‘राधे श्याम’ और महेश बाबू के साथ SSMB28, सलमान खान की ‘भाईजान’ और रणवीर सिंह के साथ ‘सर्कस’ में नज़र आएंगी.