Poonam Dubey and yash kumar starrer bhojpuri film Paro will cross all the limits in love-अपनी अदाकारी से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में सबों के दिल पर राज करने वाली अभिनेत्री पूनम दुबे की एक बेहतरीन फ़िल्म ‘पारो’ आ रही है, जो आज के युवाओं पर बेस्ड है. इस फ़िल्म को लेकर पूनम बेहद आशान्वित हैं और उन्होंने इस फ़िल्म को उन्होंने कहा कि यह एक बेटी और गर्लफ्रेंड के बीच की कहानी है. Also Read - निरहुआ से खफा हुईं आम्रपाली? अब लगाएंगी खेसारी लाल संग लगाएंगी जमकर ठुमके

उन्होंने कहा कि ‘पारो’ में पुराने वाले देवदास से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. सिर्फ नाम पारो है. यंग जेनरेशन के बीच की एक लव स्टोरी को उठाया गया है. एक लड़की अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकती है, वो इस फ़िल्म में दिखाया गया है. इसमे लड़की का त्याग और प्यार है. माँ बाप के प्रति अपने फ़र्ज़ को भी बखूबी निभाते हुए जब लड़की प्यार करती है तो हद से ज्यादा प्यार करती है और जब ये कहती है कि अब इससे मेरा वास्ता नहीं है और मुझे अपने बेटी के फ़र्ज़ को निभाना है और वो इसे निभाने के लिए हर चीज भूल जाती है. उस बलिदान की कहानी है. एक लड़की कैसे प्रेमिका और बेटी के बीच के द्वंद को अपने अभिनय के जरिये दिखाती है असल यही पारो है. Also Read - Amazon Prime apologises for Tandav: वेब सीरीज 'तांडव' के मेकर्स ने मांगी माफी, बोले-देवी-देवताओं के अपमान का मकसद नहीं था

Also Read - Janhvi Kapoor Hot Photo Shoot: Janhvi Kapoor ने करवाया Hot फोटोशूट, वायरल हुआ 'धड़क गर्ल' का ग्लैमरस अंदाज....

पूनम दुबे की इस फ़िल्म के निर्देशक नीलमनी सिंह हैं, जो फ़िल्म ‘पारो’ से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं. उनके साथ काम करने को लेकर पूनम ने कहा कि निर्देशक नील सिंह की यह पहली फ़िल्म है. ये कभी नहीं लगा कि वे फर्स्ट टाइम फ़िल्म निर्देशन कर रहे हैं. वे अपने सिनेमा के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करते. फ़िल्म को लेकर उनका कहना था कि ये फ़िल्म मेरी बेटी है, मेरा प्यार है. मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता. वहीं, पूनम ने अपने को स्टार यश कुमार को समझदार और वरस्टाईल एक्टर बताया. इसके अलावा हाल के दिनों में चल रहे भोजपुरी फिल्मों में विवादो को पूनम ने इंडस्ट्री में लैक ऑफ एजुकेशन से होने वाली साइड इफेक्ट माना है.

अंत में पूनम ने कहा कि मैं दर्शकों से अपील करूंगी अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाये रखिये. फ़िल्म पारो जरूर देखें. हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सिनेमा लेकर आये. बांकी डाइरेक्टर – प्रोड्यूसर को अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए. आपको बता दें कि पूनम की कई फिल्में इस साल रिलीज पर हैं, जिनमें गुमराह, छुपारुस्तम, बदले की आग, कल्लू की दुल्हनियां, धनवान, कुदरत आदि कई फिल्में जल्द रिलीज वाली हैं. वहीं फ़िल्म देहाती बाबू, राखी और तोहरे प्यार में पागल बानी की 2021 में अभी जस्ट खत्म हुई है. इनका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा.