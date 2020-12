Poonam Dubey and yash kumar starrer film Paro shooting complete see her gorgeous look and love story- भोजपुरी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री पूनम दुबे की आने वाली फिल्म ‘पारो’ की शूटिंग पूरी हो गई है और यह जल्द ही रिलीज होगी. अपने ग्लैमरस लुक और आकर्षक वीडियो को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली पूनम दुबे कहती हैं कि दिवाली के अवसर पर फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. Also Read - शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता को पसंद नहीं है Bigg Boss देखना, बोलीं- इतना गुस्सा....

उन्होंने बताया, इस फिल्म में मैं पारो की किरदार में नजर आऊंगी, जो अन्य फिल्मों से बिल्कुल हट कर है. प्रेम कहानी पर आधारित यह फिल्म लोगों को जरूर पसंद आएगी. उन्होंने कहा कि पारो की शूटिंग पूरी हो गई है और जल्द ही रिलीज होगी.

Also Read - अरमान मलिक के म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद आने लगे हैं इस तरह के ऑफर, बोले- मैं भी अब....

इस फिल्म में पूनम दूबे के अलावे यश कुमार, देव सिंह, अनूप अरोड़ा भी अलग-अलग भूमिका में हैं. इस फिल्म के निर्देशक नीलमणि सिंह हैं जबकि निर्माता उपेंद्र सिंह हैं.

भोजपुरी फिल्म के स्टार रवि किशन, दिनेशलाल यादव ‘निरहुआ’, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश मिश्रा और रितेश पांडे जैसे लगभग सभी भोजपुरी अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी पूनम दूबे कहती हैं कि पारो के अलावा उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं, जिसमें पह काम कर रही हैं.

भोजपुरी फिल्मों में काम करने के साथ-साथ पूनम दूबे मॉडलिंग भी करती हैं. भोजपुरी के अलावा कई हिंदी फिल्म में हिट आइटम सांग भी किया है. उन्हें योगा करना बहुत पसंद है.