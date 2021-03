Poonam Dubey yash Kumar starrer bhojpuri film Paro trailer out breaking record on you tube watch full of love and romance video-उपेंद्र फिल्म्स क्रिएशन प्रस्तुत यश कुमार और पूनम दुबे की मच अवेटेड भोजपुरी फ़िल्म ‘पारो’ का ट्रेलर आउट हो गया है. ट्रेलर की जर्नी रोमांस से शुरू होकर सस्पेंस पर खत्म होती है, जो फ़िल्म के प्रति दर्शकों में उत्सुकता जगाने वाली है. Also Read - Marjaneya Song Out: Rubina-Abhinav का रोमांटिक गाना रिलीज, घंटे भर में मिले इतने लाख व्‍यूज

'पारो' का कथानक देवदास से इंस्प्रेशन लेता नज़र आता है, लेकिन इस फ़िल्म के सब्जेक्ट में बहुत कुछ ऐसा है, जो दर्शकों को चौकाने वाला है. इसलिए वेब म्यूजिक पर रिलीज के साथ ही फ़िल्म का ट्रेलर वायरल भी खूब हो रहा है.

फ़िल्म ‘पारो’ के लेखक – निर्देशक नीलमणि सिंह हैं, जिन्होंने ट्रेलर रिलीज के बाद कहा कि यह तो एक झलक है. फ़िल्म का पूरा मजा सिनेमाघरों में आएगा. हम जल्द ही इसका रिलीज डेट भी जारी करेंगे. इसमें यश कुमार और पूनम दुबे की केमेस्ट्री के साथ सभी कलाकारों का अभिनय लोगों को पसंद आएगा. हमने अपनी कहानी के अनुसार ही कास्टिंग की, जिसका हर किरदार खास है.

फ़िल्म का गीत – संगीत भी बेहद सुरीला है. स्क्रीनप्ले शानदारब है. बस भोजपुरी दर्शकों से एक ही अपील है कि फ़िल्म जब रिलीज होगी, तब कोविड के प्रिकॉशन के साथ आप लोग सिनेमाघरों में जरूर जाएं और फ़िल्म देखें.

आपको बता दें कि फ़िल्म ‘पारो’ के निर्माता उपेंद्र गिरी हैं. संगीतकार मधुकर आनंद,डीओपी आर आर प्रिंस व पी आर ओ रंजन सिन्हा – सर्वेश कश्यप हैं.