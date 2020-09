Poonam Pandey Accuses Husband Sam Bombay he brutally beaten me like animals and my bold video selling for money- मॉडल और एक्टर पूनम पांडे अपने पति सेम बॉम्बे के साथ रोमांटिक हनीमून पर थीं. जहां किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ. झगड़ा मारपीट कर पहुंचा. फिर एक्ट्रेस को पुलिस बुलानी पड़ी. पूनम के पति को अरेस्ट किया गया. हालांकि बाद में गोवा की एक अदालत ने सैम बॉम्बे को सशर्त जमानत दे दी. इसके बाद पूनम ने सैम के साथ हुई शादी तोड़ने का फैसला किया. इसके बाद अब एक्ट्रेस ने खुलकर पति सैम पर उनकी वीडियो से पैसे कमाने और बेरहमी से मारने के आरोप लगाए हैं. Also Read - फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बुरा साल, नहीं रहे 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' के गीतकार अभिलाष, इलाज के लिए नहीं थे पैसे

एक इंटरव्यू के दौरान पूनम ने कहा कि सैम मुझे जानवरों की तरह मारता है. यही नहीं ये मेरी वीडियो बेचकर वो पैसे कमाता है. मैं ये सब उसके सामने कह रही हूं'. हालांकि एक्ट्रेस की पुलिस से शिकायत के बाद सैम ने पूनम के सामने इसे वापस लेने की विनती की थी. वो बहुत रोए भी थे. और सब कुछ ठीक करने का विश्वास भी दिलाया था.

पूनम ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है इससे पहले भी सेम की वजह से उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा है. बता दें, एक्ट्रेस ने सोमवार देर रात शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति ने उनसे मारपीट और छेड़छाड़ की तथा गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी.

बता दें, इंटरनेट सनसनी पूनम पांडे ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड सेम बॉम्बे से गुपचुप शादी रचा ली थी.