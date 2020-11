Poonam Pandey Arrested In Goa Over Obscene Shoot Two Cops Suspended- दक्षिणी गोवा के एक प्रतिबंधित बांध स्थल पर अभिनेत्री पूनम पांडे के विवादित फोटोशूट को लेकर मचे हंगामे के बाद गुरुवार को दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. यह जानकारी पुलिस ने दी. कानाकोना उपजिले के चापोली बांध पर शूट की गईं पूनम पांडेय की उत्तेजक तस्वीरें इस सप्ताह की शुरुआत में वायरल हो गई थीं, जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था. Also Read - श्रद्धा कपूर की 'इच्छाधारी नागिन' वाली तस्वीरें हैं बेहद डरावनी, उगलेंगी जहर ऐसे... डसा हुआ ना मांगेगा पानी

सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें इस शूट की अनुमति देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई.

प्रदर्शनकारियों ने एक दिन के लिए कानाकोना शहर को बंद करने की धमकी दी और पुलिस की ओर से की गई कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग की गई.

पुलिस उपाधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्की ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि कानाकोना पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक तुकाराम चव्हाण को निलंबित कर दिया गया है.

वहीं पुलिस ने बुधवार को विवादास्पद फोटोशूट के संबंध में गोवा पुलिस को लगभग आधा दर्जन लिखित शिकायतें मिलने के बाद, पहले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ और फिर पांडेय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लीलता) के तहत एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की.