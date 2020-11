Poonam Pandey detained by Police After Shooting an Obscene Video at Chapoli dam in Goa- मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूनम चापोली डाम पर अश्लील वीडियो शूट कर रही थीं. जिसके बाद एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. Also Read - गोवा में न्यूड हुए मिलिंद सोमन, पूनम पांडे को देखकर फिल्ममेकर अपूर्व असरानी बोले- हम महिलाओं की 'न्यूडिटी'...

बता दें कि पूनम ने हाल ही में अपने ब्वॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन दो हफ्तों के अंदर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई थी और इस मामले को लेकर जमकर विवाद हुआ था. हनीमून पर गईं पूनम पांडे के साथ उनके पति ने जब मारपीट की तो उन्होंने सैम बॉम्बे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सैम को गिरफ्तार भी किया था.

बता दें, पूनम ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा था, ‘सैम ने एक बार मुझे इतनी बुरी तरह मारा था कि मेरा ब्रैन हैमरेज हो गया था, मैं कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी. मेरा चेहरा सूजा हुआ था, मेरे शरीर पर निशान थे. सैम ने अपने इंस्टाग्राम से मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा आखिर में सब ठीक हो जाएगा.’