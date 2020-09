Poonam Pandey husband Sam bombay arrested in goa for beating and sexual harassment– मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की शादी को महज 12 दिन भी नहीं हुए थे कि उनके शादी टूटने की कगार पर आ गई है. हाल ही में अपने रोमांटिक हनीमून पर गई थीं. वहां की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी. जिसमें वो काफी खुश नज़र आ रही थीं. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. पुलिस ने एक्ट्रेस को धमकी देने, पीटने और उत्पीड़न के आरोप में सेम बॉम्बे को गोवा में गिरफ्तार कर लिया है. पूनम यहां एक फिल्म की शूटिंग भी कर रही थीं. Also Read - ड्रग्स केस में आए सेलेब्स के नाम से खुश हुईं रवीना टंडन बोलीं- यूजर्स, डीलर्स, सप्लायर्स सभी को सजा दें

पुलिस के मुताबिक पूनम की पीठ और सिर में गहरी चोटे हैं. मॉडल ने शिकायत में ये भी कहा कि सेम ने उन्हें धमकाया कि वो उन्हें देख लेंगे.

पूनम ने अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार रात को उनके पति ने शारीरिक शोषण किया और मारपीट की.

बता दें, इंटरनेट सनसनी पूनम पांडे ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड सेम बॉम्बे से गुपचुप शादी रचा ली थी.

कुछ वक्त पहले दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए थे.