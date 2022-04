Poonam Pandey Removes T-Shirt on Camera: ‘लॉकअप’ (Lock Upp) कंटेस्टेंट पूनम पांडे (Poonam Pandey) ने हाल में ही कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के शो में अपने फैंस से वादा किया था कि अगर उन्हें सबसे अधिक वोट मिले तो वो अपनी शर्ट सबसे सामने उतार देंगी. पूनम की इस बात ने सिर्फ फैंस को ही नहीं, बल्कि लॉक अप के कैदियों को भी हैरान कर दिया था (Poonam Pandey Goes Shirtless) ऐसे में अपने वादे को पूरा करते हुए पूनम ने फैंस की इच्छा को पूरा किया और उन्होंने सबसे अधिक वोट मिलने के बाद कैमरे के सामने अपनी टी-शर्ट उतार दी, जिसे देखकर जेल में मौजूद सारे कैदियों के होश उड़ गए.Also Read - पूनम पांडे ने फिर किया टॉपलेस होने का वादा, फैंस ने अगर मान ली ये बात तो...

दरअसल कंगना रनौत ने पूनम पांडे को बताया कि इस हफ्ते उन्हें बाकी सभी कंटेस्टेंट से ज्यादा वोट मिले हैं. बाद में पूनम कैमरे के सामने आती हैं एक तरह से सभी को चौंका देती हैं. पूनम कैमरे पर आकर अपनी व्हाइट टीशर्ट उतारती हैं और फिर तुरंत उसे पहन लेती हैं. इसके साथ उन्होंने सभी फैन्स का शुक्रिया किया। आगे पूनम ने बताया कि इस शो को सभी उम्र के लोग देखते हैं ऐसे में उनकी भी सीमाएं हैं. Also Read - Lock Upp: नॉमिनेशन से बचने के लिए अब Live कैमरे के सामने अपना टी-शर्ट उतारेंगी पूनम पांडे? फैंस से किया वादा

As @iPoonampandey Promised To Her Fans That She Will Remove Her Tshirt After Getting Saved From Chargesheet Now You See What She Did For Her Fans😑

Cheap Tactics To Get Saved in The Show😔

Jo Wada Kiya Wo Nibhaya Isne Magar Aadha😂#LockUpp#ShivamSharma#PoonamPandey pic.twitter.com/3J4xLvlwo5

