Poonam Pandey and Sam Bombay share a passionate kiss on honeymoon- मॉडल और एक्ट्रेस पूनम इस वक्त अपने पति सेम बॉम्बे के साथ हनीमून पर हैं. कुछ वक्त पहले दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए थे.

हाल ही में पूनम पांडे में अपने हनीमून की बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. बता दें, इंटरनेट सनसनी पूनम पांडे ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड सेम बॉम्बे से गुपचुप शादी रचा ली थी.

Also Read - बिना किसी हिचक के कपड़े उतारने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे ने की शादी, कहती थी-नंगेपन में अश्लीलता नहीं होती

क्रिकेट विश्व कप 2011 के दौरान पूनम पांडे ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतती है तो वे न्यूड हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं किया था.