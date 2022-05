कंगना रनौत के कंट्रोवर्शिल शो लॉक अप (Lock UP) से शो की स्ट्रांग कंटेस्टेंट पूनम पांडे को बाहर कर दिया गया है (Poonam Pandey eliminate from Lock Up). वहीं मुनव्वर फारुकी और अंजलि के बीच प्यार की पींगे बढ़ती ही जा रही हैं. अंजलि कई बार चुपके से मुनव्वर को I Love You कह चुकी है. अंजलि ने कई बार फारुकी से दिल्ली आकर मिलने का वादा भी लिया है. अब इस बारे में शो की एक्स कंटेस्टेंट पूनम पांडे ने चुप्पी तोड़ी है. जब उनसे मुनव्वर और अंजलि की लव स्टोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- कई बार कुछ चीजें शो में दिखाने के लिए होती हैं. कभी कुछ पर्सनल भी होता है. इसलिए इस बारे में कुछ कह नहीं सकते.Also Read - Funny Dance Video: नाटक छोड़ स्टेज पर कूद गया कलाकार, फिर जो किया लोगों का पैसा वसूल हो गया- देखें वीडियो

हालांकि एक दूसरे इंटरव्यू में पूनम में ये भी कहा कि जब मुझे पता चला कि दोनों के बाहर पार्टनर हैं तो मुझे ये जानकर अच्छा नहीं लगा. जब पूनम से सवाल किया गया कि क्या आपको भी लगता है कि मुनव्वर सामने में कुछ और हैं और पीछे कुछ और. इस पर पूनम ने कहा- उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता. मुनव्वर ने सामने से खेला है और उम्दा खेला है.

टिकटॉक स्टार और शो की कंटेस्टेंट अंजलि ने मुनव्वर फारुकी के लिए अपने प्यार का इजहार किया. जब एक रेडियो होस्ट ने मुनव्वर से अंजलि के बारे में अपने मन की बात करने को कहा तो मुनव्वर का बहुत ही सीधा जवाब था- नो…नेवर. क्योंकि मैं प्रैक्टिल सोचता हूं. वहीं अंजलि ने माना कि उसके मन में फारुकी के लिए फीलिंग हैं. अंजलि ने कहा- Somewhere, yes I Felt.

वहीं पूनम पांडे की बात करें तो एक्ट्रेस ने शो के अंदर हर वो पैंतरा आजमाया जिससे वो दर्शकों से ज्यादा से ज्यादा वोट अपने नाम कर सकें. टॉपलेस होना. सबके सामने नहाना. कैमरे के सामने कपड़े बदलना. लेकिन उनकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई. अब जब शो फिनाले के करीब है पूनम पांडे को शो से बाहर कर दिया गया.

पूनम ने अपने इंटरव्यू में शो की जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें काफी इस शो में काफी कुछ सीखने को मिला. पूनम ने फैंस को एंटरटेन के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी. एक सवाल के जवाब में पूनम ने कहा कि बोल्डनेस की वजह से जब उन्हें ट्रोल किया जाता है तो वे आहत हो जाती हैं. लेकिन जबसे वो लॉकअप से बाहर आईं हैं वो लोगों के कमेंट्स पढ़कर हैरान. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लोग उन्हें इतना प्यार देंगे.

पूनम ने कहा कि ट्रोलर्स ने अब उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया है. उनका भी तो दिल होता है. उनके अंदर भी फीलिंग होती हैं. मुझे विश्वास है वो अब मुझे पहले से ज्यादा प्यार करेंगे.

पूनम को शो से निकाले जाने के बाद अब पायल रोहतगी, सायशा शिंदे, आजमा फलाह, अंजलि अरोड़ा, मुनव्वर फारुकी, शिवम शर्मा, प्रिंस नरुला बचे हुए हैं