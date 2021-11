Poonam Pandey molested by husband: मॉडल और ऐक्ट्रेस पूनम पांडे (Poonam Pandey) के पति सैम बॉम्बे (Sam Bombay) को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. सैम बॉम्बे को अपनी पत्नी पूनम पांडे के साथ कथित रूप से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.Also Read - Shiva Ka Surya Trailer: दो बेटियों की मां Pakhi Hegde का बोल्ड अंदाज, लोग बोलें-माशाअल्लाह!

(Poonam Pandey molested by husband). केस दर्ज कराने के बाद पूनम पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके सिर और आंखों के पास गहरी चोटे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Maharashtra | Actress Poonam Pandey’s husband Sam Bombay was arrested yesterday in Mumbai after the actress complained that he assaulted her. Poonam Pandey was admitted to a hospital: Mumbai Police

