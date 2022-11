बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा मीडिया के सामने आने से कतराते हैं. उन्हें अक्सर मास्क पहने ही स्पॉट किया जाता है. यही नहीं वे पपराजी का ठीक से जवाब भी नहीं देते. आंखें चुराते हुए साइड से निकल जाते हैं. लेकिन राज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने लिखा था क्या बात है आजकल ट्रोलर्स नज़र नहीं आ रहें. बता दें, अब ताजा ट्वीट में उन्होंने शर्लिन चोपड़ा पर हमला बोला है. इसके साथ ही उन्हें ‘समाज के लिए खतरा’ बताया है और गिरफ्तारी की भी बात कही है.

गौरतलब है कि जब राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी का मामला चल रहा था तब शर्लिन चोपड़ा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे. अब राज कुंद्रा ने ताजा ट्वीट में एक फैन के ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें वह शर्लिन चोपड़ा के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था. साथ ही महाराष्ट्र साइबर पुलिस को टैग किया.