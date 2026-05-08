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Power Star Best Film Zee Bhojpuri Samman 2026

Zee Bhojpuri Samman 2026: पावर से भरी कहानी ने मारी बाज़ी-'Power Star' बनी बेस्ट फिल्म, लहराया परचम

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी फिल्म Power Star को इस इवेंट में ‘बेस्ट फिल्म’ का अवार्ड मिला.

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Zee Bhojpuri Samman 2026: पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 की चमक उस वक्त और बढ़ गई, जब ‘बेस्ट फिल्म’ के विजेता के तौर पर Power Star का नाम घोषित किया गया. जैसे ही ये ऐलान हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. वहां मौजूद लोगों की खुशी देखने लायक थी.

‘Power Star’ ने इस साल अपनी दमदार कहानी, शानदार अभिनय और बेहतरीन म्यूजिक के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया. यही वजह रही कि इस फिल्म को इस प्रतिष्ठित मंच पर बेस्ट फिल्म का खिताब मिला. ये सम्मान सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है, जिसने इस फिल्म को खास बनाया.

पवन सिंह स्टारर इस फिल्म की खासियत यही रही कि इसने सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, बल्कि मजबूत स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस पर भरोसा किया. दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया. जिसका नतीजा आपने देखा.

फिल्म की कहानी

‘Power Star’ की कहानी एक अहंकारी फिल्म स्टार के जीवन पर आधारित है, जिसका स्टारडम एक बड़ी घटना के बाद टूट जाता है और वो एक खतरनाक क्राइम करने को मजबूर हो जाता है.

फिल्म की स्टारकास्ट

भोजपुरी एक्शन फिल्म ‘पावर स्टार’ (Power Star) में मुख्य भूमिका में पवन सिंह (Powerstar Pawan Singh) हैं उनके आलावा मधु शर्मा, संजना, और मनोज टाइगर भी इस फिल्म में नज़र आए हैं.

जबरदस्त कंटेंट

Zee Bhojpuri Samman 2026 में ‘बेस्ट फिल्म’ का खिताब जीतकर ‘Power Star’ ने यह साबित कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत कंटेंट के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है

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बड़े सितारों ने शिरकत की

बता दें, जी भोजपुरी सम्मान 2026 में भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा कई बड़े लोगों ने शिरकत की. कृषि मंत्री विनय सिन्हा, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी और योग के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए जानें जाने वाले आचार्य मनीष भी इस इवेंट में पहुंचे.

Zee Media के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 का सफल आयोजन पटना में किया गया. इस दौरान समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes को भी सम्मानित किया गया.