Also Read - हाऊसफुल 4 की इस एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, आधी रात को फैंस से कही ये बात

View this post on Instagram

Also Read - फिल्म बाहुबली से मशहूर हुए इस एक्टर ने एक्शन सीक्वेंस में बनाया रिकॉर्ड

This is for you, my fans! Hope you like it😉 #Prabhas20FirstLook #RadheShyam @director_radhaa @uvcreationsofficial @tseriesfilms #GopiKrishnaFilms #KrishnamRaju @bhushankumar #VamsiReddy @uppalapatipramod @praseedhauppalapati #AAFilms @radheshyamfilm