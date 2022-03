Radhe Shyam First Review Out: साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम (Radhe Shyam) शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया। इस फिल्म को फैन्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. प्रभास को ज्यादातर एक्शन फिल्मों में देखा गया है ऐसे में उन्हें एक पीरियॉडिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में देखना काफी दिलचस्प है. आपको बता दें कि केके राधाकृष्णा कुमार की इस फिल्म को करीब 350 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है, फिल्म में अब तक के सबसे एडवांस वीएफएक्स देखने को मिले हैं. प्रभास की मचअवेटेड फिल्म राधे श्याम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किसको कैसी लगी फिल्म (Radhe Shya Film Review)Also Read - Urfi Javed ने इस बार जंजीरों से खुद को किया कवर और बिना टॉप के पहनी पैंट...आउटफिट देखकर आ जाएगा चक्कर

सोशल मीडिया पर प्रभास के फैंस जमकर एक्टर पर प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें साउथ के सबसे बड़े स्टार औऱ एक्टर के तौर पर बता रहे हैं. बता दें कि राधे श्याम में साउथ के सुपरस्टार प्रभास को ज्योतिषी के रोल में देखा गया, जिसका नाम आदित्य है.

#RadheShyam

One Word Review-Blockbuster

Prabhas Performance Is Totally World Class

International Level Film Making

Songs & BGM Fantastic

Do Watch This Movie In High Class Theatre

Love From Tamilnadu pic.twitter.com/KbuXodpWie — SaiKingTweetz✨ (@SaiKingTweetz) March 11, 2022



वहीं कुछ लोगों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया है और प्रभास की एक्टिंग को वर्ल्ड क्लास बताया है और साथ ही फिल्म को भी पूरे नंबर दिए हैं. कहानी से लेकर गानों और बाकि चीजों में फैंस इसे पूरे नंबर दे रहे हैं.

Finished Watching #RadheShyam

What A Movie#Prabhas Garu Is Absolutely Terrific @hegdepooja mam done great job

Suspense Thrilling Top Class

Must Watch Everyone!

My rating 9.5/10#RadheShyamReview pic.twitter.com/QSmGQ0fTSe — Aarohi (@Aarohi_Official) March 11, 2022



इस फिल्म में देखा जाएगा कि कैसे आदित्य प्यार और किस्मत के बीच में फस जाता है, और उसका जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है. इस फिल्म में प्रभास ने अपने कम्फर्ट लेवल को अलग रखा है और पूजा का काम भी अच्छा है उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है. इनके साथ फिल्म में सचिन खेडेकर, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल रॉय कपूर ने खास रोल प्ले किया है.

Just now watched #RadheShyam

It’s a fresh story between

Father and daughter

Ante oka daughter naught panilu chestunte father protect chestuntaru

Like train lo hands window bayata pedite protect chestaru pb Climax lo twist enti ante

prabhas father kadu grand father

100/100 pic.twitter.com/Fqa94C5H0H — comrade (@smugglers_DON) March 11, 2022



वहीं हर फिल्म का रिव्यू करने वाले केआरके ने भी फिल्म को पूरे नंबर दिए हैं. केआरके ने लिखा- राधे श्याम का फर्स्ट हाफ शानदार है. डायरेक्टर ने अपना बेस्ट काम किया है. पूजा हेगड़े और प्रभास ने शानदार काम किया है. उम्मीद करता हूं कि फिल्म का सेकंड हाफ भी काफी बेहतरीन होगा.

First half of #RadheShyam is brilliant. Director is at his very best. @hegdepooja and #Prabhas have done superb job. Hope 2nd half will be equally good. — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

सामने आ रही रिपोर्ट्स की मानें तो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर राधे श्याम को अगले दो सप्ताह तक कोई बड़ी टक्कर नहीं मिलने वाली है. इससे लगता है कि राधे श्याम को काफी अच्छी ऑडियंस मिलने वाला है. अगली बड़ी रिलीज डायरेक्टर एसएस राजामौली की RRR है जो 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फैंस ने फिल्म को पूरे नंबर देकर पासकर दिया है और अगर आप एक ऐसी रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं जिसकी कहानी में कुछ नयापन हो तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए.