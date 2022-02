नई दिल्ली: ‘बाहुबली’ फेम प्रभास (Prabhas) वर्तमान में भारतीय मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इस दौरान प्रभास, बिग बी की जमकर खातिरदारी कर रहे हैं. ‘सरकार’ फिल्म के अभिनेता, प्रभास की मेहमान नवाजी से खुश हैं. बिग बी ने एक ट्वीट किया, “‘बाहुबली’ प्रभास, आपकी दरियादिली कमाल की है. आप मेरे लिए घर का बना खाना लाते हैं, बहुत ही जायकेदार. आप मुझे इतना ढेर सारा खाना भेजते हैं, जिसे एक सेना को खिलाया जा सकता है. स्पेशल कुकीज भी. शानदार से परे और आपकी तारीफ के लिए शब्द भी नहीं.”Also Read - 'मिर्जापुर' की भोली भाली 'डिम्पी पंडित' इस फोटो में झूमती आईं नज़र, चेहरे पर बिखरी जुल्फें जैसे उमड़े घने बादल

T 4198 – ‘Bahubali’ Prabhas .. your generosity is beyond measure .. you bring me home cooked food, beyond delicious .. you send me quantity beyond measure .. could have fed an Army ..

the special cookies .. beyond scrumptious ..

And your compliments beyond digestible 🤣

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 20, 2022