Prabhas latest photo with dog viral on social media user says this dog look like a lion- साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपने डॉगी के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में प्रभास चार्मी कौर के कुत्ते के साथ नज़र आ रहे हैं. इसे शेयर करते हुए चार्मी ने लिखा- ‘डार्लिंग… मेरे 9 महीने के बेबी बॉय के साथ. Also Read - विकास गुप्‍ता का छलका दर्द: मेरे बायसेक्‍सुअल होने से मां और भाई को आती है शर्म, इसलिए मुझे छोड़ दिया

उनकी इस फोटो पर फैंस के जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं. उनका ये पेट डॉग एक दम शेर की तरह लग रहा है. एक यूजर ने तो कमेंट कर लिखा ये तो बिल्कुल शेर की तरह लग रहा है. लेकिन असली शेर तो पीछे है. प्रभास की ये तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है. Also Read - Aashram 2: 'आश्रम' में बाबा के साथ इंटीमेट होने वाली त्रिधा चौधरी की हॉट तस्वीरें और वीडियो ने लगाई इंटरनेट पर आग

View this post on Instagram As tall as mommy 🐶 #babyboy #alaskanmalamute #eightmonthsold 🧿♥️ A post shared by Charmmekaur (@charmmekaur) on Oct 5, 2020 at 3:42am PDT

बता दें, प्रभास का असली नाम ‘वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपट्टी’ है.

प्रभास को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में प्यार से डार्लिंग नाम से बुलाया जाता है.