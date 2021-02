Prabhas Look In Radhe Shyam Teaser release on Valentine’s Day at nine o clock in the morning- इस साल हमारे वेलेंटाइन वीक को अधिक खूबसूरत बनाते हुए, बहुप्रतीक्षित बहुभाषी फिल्म ‘राधेश्याम’ के निर्माताओं ने फिल्म से प्रभास की एक छोटी सी झलक रिलीज कर दी है. इस लुभावने पोस्टर में ‘डार्लिग’ प्रभास एक खूबसूरत नजारे के बीच रोम की सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे है. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 12 Feb: अनुपमा का झूठ का साथ देने से साफ इनकार, नहीं मानेंगी वनराज की बात

दर्शक अभिनेता को फिल्म में एक लवर ब्वॉय के किरदार में देखेंगे जो पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे. Also Read - एक कपड़े के सहारे हवा में लटक गईं Jacqueline Fernandez, दिल धड़का देने वाली इस फोटो को मिले लाखों लाइक्स

निमार्ताओं ने ‘राधेश्याम’ के टीजर लॉन्च की भी घोषणा कर दी है जिसे वेलेंटाइन डे की सुबह 9:18 बजे रिलीज किया जाएगा.