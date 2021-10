Akash and Ketika’s Chemistry In Romantic- तेलुगू स्टार प्रभास (Prabhas)का आकाश पुरी (Akash Puri) और केतिका शर्मा (Ketika Sharma) के साथ मजेदार इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह इंटरव्यू आकाश और केतिका की फिल्म ‘रोमांटिक’ के प्रमोशन का हिस्सा है. प्रभास ने ‘रोमांटिक’ का ट्रेलर लॉन्च किया था. प्रभास निमार्ता पुरी जगन्नाथ के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल साझा करते है. ट्रेलर लॉन्च के बाद आकाश और केतिका के साथ बातचीत के दौरान प्रभास कुछ मजेदार पलों को साझा करते हुए दिखाई देते हैं.Also Read - Dulha Dulhan Ki Ladai: शादी के दिन ही दूल्हे से झगड़ने लगी दुल्हन, फिर जो हुआ देखकर हंसी ना रुकेगी | देखिए Video

हास्यपूर्ण साक्षात्कार में प्रभास के मजाकिया पक्ष को दिखाया गया है. सुपरस्टार को युवा अभिनेताओं के साथ मजेदार बातचीत करते हुए देखा गया है. इंटरव्यू की शुरुआत में केतिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, "हाय सर, मैं दिल्ली से केतिका हूं. जिसका प्रभास ने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दिया और कहा "हाय मैडम, मैं मोगलथुरु से प्रभास हूं ."

Fall Madly in Love with our #Romantic Trailer🤩

👉https://t.co/cR0ly9Hh8t

Be a Part of this LOVE TALE in Theatres From OCT 29th💖@ActorAkashPuri #KetikaSharma #Purijagannadh @Charmmeofficial #Anilpaduri #SunilKashyap @PuriConnects #PCfilm pic.twitter.com/GWQ4Rg9KRy

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) October 19, 2021